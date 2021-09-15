«Ходи та озирайся. Я обіллю тебе кислотою»: в Запорізькій області 38-річний чоловік два роки тероризує школярку

Жахлива ситуація склалася в селі Степанівка Запорізької області. 38-річний чоловік два роки переслідує школярку, то відправляючи на її номер телефону голосові повідомлення з погрозами, то підстерігаючи дівчинку біля будинку, то погрожує «посадити на вила» її маму. При цьому поліція, попри заяви, весь цей час лише розводила руками. Мовляв, що ми можемо зробити? Він же формально нічого не порушив. І тільки після резонансу, спричиненого публікаціями в соціальних мережах, в поліції заворушилися й таки почали своє розслідування у цій справі. Більш того, вони почали перевірку дій, вірніше, бездіяльності своїх колег, які два роки нічого не робили щодо дорослого «залицяльника». Але чи вдасться цього разу поліції довести справу до кінця? Чоловік, що тероризував дівчинку, як і раніше, на волі та продовжує насилати школярці повідомлення з погрозами. «ФАКТАМ» вдалося поговорити з мамою дівчинки Ольгою (імена в публікації змінені). Виявилося, що її дочку Дашу весь цей час переслідує сусід, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі й живе в тому ж самому селі та на тій же вулиці. За словами Ольги, в Степанівці жила ще одна дівчинка, яку переслідував 38-річний Іван. Не витримавши терору з боку чоловіка, сім'я школярки виїхала в Мелітополь. І тоді Іван з подвоєною силою взявся за Дашу.

«Одного разу на асфальті перед нашим будинком з'явився напис фарбою: «Я люблю Дашку шалено»

— Це почалося ще у 2019 році, — розповідає мама дівчинки Ольга. — Даші тоді було лише 14 років. Дочка, як і багато хто з підлітків, викладала в соціальні мережі свої фото. Вона не відразу надала значення тому, що хтось невідомий почав коментувати ці фотографії. Писав, що, мовляв, у Даші гарна фігура, класне волосся, ще щось. Можливо, дочка спочатку щось відповідала незнайомцю, але пізніше, коли коментарі стали нав'язливішими, Даша вирішила його заблокувати.

Незабаром незнайомець з'явився знову і вже з іншого акаунта продовжив сипати дочці компліменти.

Даша спочатку не знала, хто їй пише. У той час вона дружила з 16-річним хлопчиком Костею. Так ось, цей хлопчик провів власне розслідування та якимось чином з`ясував, що Даші пише 36-річний на той час сусід, який живе на тій самій вулиці, що і ми. Тільки наш будинок на початку, а його — посередині вулиці, якраз навпроти школи, до якої ходить Даша. Більш того, Костя з'ясував, що цей чоловік сидів у в'язниці та нещодавно звільнився. Раніше він неодноразово різав собі вени. Крім того, ходили чутки, що він обікрав магазин власної матері.

Даша знову заблокувала його. Через деякий час вона отримує повідомлення на телефон: «Ти навіщо мене заблокувала?»

А потім Іван, так звуть чоловіка, коли Даша з Костею гуляли на вулиці й проходили повз його будинок, вибіг з палицею та побив хлопця.

Батьки хлопчика не останні люди в нашому селі. Вони викликали поліцію та Івана затримали. Але поки Костя давав свідчення проти свого кривдника, Іван був уже вдома. Його відпустили, а батькам хлопця сказали: «А де ми його тримати будемо? Нам ніде його тримати. Найближчий ізолятор знаходиться в селі Василівка. Туди треба їхати. А нам машини ніхто не заправляє».

На деякий час Іван принишк. А потім, мабуть, дізнався, що я поїхала на заробітки до Польщі, а тато Даші був у цей час в Москві. Сусід знову почав тероризувати мою дочку, яка залишилася вдома з бабусею та братом-першокласником.

Одного разу на асфальті перед нашим будинком з'явився напис фарбою: «Я люблю Дашку шалено». Дочка повідомила мені про це в Польщу. Чесно кажучи, ми тоді просто посміялися. Річ у тім, що після того, як Іван побив друга Даші Костю, хлопцю його батьки заборонили зустрічатися з моєю донькою. І ми подумали, що напис зробив саме він.

Про те, хто насправді це написав, ми дізналися пізніше. Були часи, коли патрульні мало не щоночі чергували в нашому дворі. Іван почав ночами приходити до будинку, де живе моя сім'я, і то починає лазерною указкою в очі моєї мами або Даші світити, то залишає на підвіконні сливи, щоб знали: він приходив. Мама викликала поліцію. Одного разу поліцейські вирішили заглянути в будинок, де жив Іван, так той сказав про мою маму: «Вона мені ще за фарбу, якою я писав у них під будинком на асфальті, гроші винна».

«Іноді я прокидалася від жаху, виявивши, що хтось світить мені в очі ліхтариком»

— Ви говорите, що Іван приходив ночами у двір вашого будинку? — питаю Ольгу. — Він не намагався проникнути всередину?

— Ні, не намагався. Але намагався показати, що був тут. У нас будинок на двох господарів. Так ось, в іншій половині ніхто не живе. Іван скористався цим і підходив до нашого дому досить близько — з того боку. Він приходив вночі та стукав у стіну. Москітну сітку поламав, у вікно стукав. А потім моя мама побачила на підвіконні колоски пшениці й записку: «Сьогодні я нарвав у вас пшениці, а завтра її спалю». Мама пшеницю сіяла на нашому городі. Звичайно, вона злякалася, побігла до старости та вмовила дати їй на цей день комбайн, щоб викосити й зібрати всю пшеницю.

— Часто доводилося викликати поліцію?

— Доволі часто. Він приходив у наш двір мало не щоночі. Мама, ледь помітивши його, викликала патрульних. Це дійсно був якийсь кошмар. Мама розповідала мені: «Іноді я прокидалася від жаху, виявивши, що хтось світить мені в очі ліхтариком». Тоді було жарко, з закритими вікнами спати просто неможливо.

Раніше, поки я була на заробітках, мама жила в хатці поблизу, а мої діти — у будинку. Зрештою діти перебралися до бабусі у тимчасову будівлю, тому що підступи до неї перегороджував собака. Але собаку хтось отруїв і Іван зміг підходити вже й до вікон хатини.

— Ольго, скажіть, а ви розмовляли з Дашею відверто? Може бути, в цій ситуації є щось таке, про що ви спочатку не знали? Хоча, якщо чесно, не бачу жодного виправдання тому, що 38-річний чоловік може переслідувати 16-річну дівчинку…

— Я розмовляла з донькою відверто. Вона не давала Івану жодного приводу.

— А з ним самим ви розмовляли?

— У мене відбулася цікава розмова з його мамою, коли вона зателефонувала до мене в Польщу й сказала: «А що, як це любов?» Уявляєте? Даші тоді було лише 14! А йому 36.

Я писала Івану, просила, щоб він здав спокій моїй дочці. Казала йому: «Їдь на заробітки, віддяч свою маму, надсилай їй звідти гроші». А він у відповідь: «Я не збираюся працювати на дядька за копійки».

Ви знаєте, що Іван маму свою бив? Жінка викликала поліцію. Але коли оперативники приїжджали, вона змінювала показання. Казала: «Дайте йому спокій. Він вразлива людина».

До речі, в нашому селі була ще одна дівчинка, однокласниця Даші — Галя. Ця дівчинка говорила, що Іван їй, 14-річній, пропонував зайнятися з ним сексом. Галя, можливо, не витримавши переслідувань, виїхала з батьками з села.

— Ви ж особисто знайомі з Іваном. Він схожий на адекватну людину?

— Він адекватна людина. Просто він настільки впевнений у своїй безкарності…

— А у вашому селі є чоловіки? Я маю на увазі, чому ніхто не захистить Дашу?

— У нас кожен сам за себе. А потім, якщо вони застосують до Івана силу, той їх посадить.

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«Найми собі охоронця. Я тебе витягну з дому та закрию тобі рота»

— Іван тероризує вашу дочку тільки телефоном і лише по ночах? — запитую в Ольги.

— Іноді зустрічає її. За два дні до мого повернення з Польщі Даша несподівано зустріла Івана в селі. Він посміхнувся, вихопив з рук дочки телефон і говорить їй: «Я ж казав тобі, що можу зустріти тебе де завгодно?» У Даші задзвонив телефон, і він кинув його доньці зі словами: «На, твоя бабуся телефонує». Та й пішов.

Ще був випадок, коли він приїхав до Даші в Кирилівку, де ми підробляли на базі відпочинку. Дочка виставила фото в соціальних мережах, але не писала, де саме знаходиться. Так він відшукав її за геолокацією та приїхав. Я тоді трохи раніше пішла з роботи. А потім дзвоню доньці, а він трубку взяв. Коли я прибігла на базу відпочинку, побачила, як Івана виштовхували з будівлі наші кухарі.

Наприкінці липня — початку серпня почався кошмар. Він постійно дзвонив доньці з різних номерів. Даша його блокувала. Тоді він почав телефонувати моїй мамі. Дзвонив мало не щохвилини. Подзвонить і мовчить. І так за день, може, тисячу разів дзвонив.

Вже зараз, коли інформація про те, що Іван переслідує мою дочку, вийшла за межі Степанівки, сусід трохи змінив тактику. Він почав всім розповідати, що це нібито саме Даша не дає йому спокою. Що постійно просить у нього якісь гроші. Показав мені листування на своєму телефоні, де моя дочка нібито писала йому: «Ти розтоптав нашу любов. У тебе — інша». І ви знаєте, я навіть тоді засумнівалася. Тільки придивившись до скріна листування, який він зробив для мене, я виявила таку деталь. Моя дочка пише дуже грамотно. А тут в повідомленнях від неї в кожному слові — помилка. Крім того, там, де писав він, стоять і його фото, і прізвище, а там, де нібито пише моя дочка, — теж її фото, але погано затертий підпис «Ма». Як з'ясувалося, він взяв телефон у своєї мами, поставив туди фото Даші та зімітував листування з моєю донькою. Насправді він писав сам собі.

— Як реагувала на все це поліція?

— Вони говорили, що їм не вистачає доказів. Мовляв, чому голосові повідомлення з погрозами на моєму, а не на доччиному телефоні. Так, дійсно, Даші було неприємно зберігати всі ці повідомлення в телефоні й вона їх скинула мені, а у себе видалила. А в поліції сказали: ваша дочка знищила доказову базу.

Крім того, поліцейські постійно давали нам поради. Мовляв, він до вас ходить по ночах у двір, бо у вас невисокий дерев'яний паркан. Поставте собі високий паркан, повісьте замок на хвіртку, та він не пройде.

— Напевно, Даша живе в постійному страху?

— Так. Вона майже не виходить з дому. В школу й зі школи я її вожу кожного дня. Мій семирічний син теж боїться. Він почав знову ходити на горщик, бо боїться вийти у двір в туалет.

Ольга показує деякі голосові повідомлення від Івана, адресовані доньці. Дивно, що правоохоронці не знаходили донедавна складу злочину в цих повідомленнях. Хоча там звучить явна загроза життю неповнолітньої дівчинки. Ось, що говорив Іван Даші:

«Найми собі охоронця. Я серйозно тобі кажу. Ти будеш весь час сидіти вдома, поки я тебе не витягну на вулицю та не закрию тобі рота. Я довбонутий на всю голову. Ти це розумієш? Я тебе прих… ярю. Ходи й стережися. Знаєш, що є такий офігенний засіб — кислота називається. Я тебе обіллю. І маму твою наколю на вила. Вона ходить і всім каже, що зі мною щось зробить. Що вона зробить? Я тобі серйозно говорю, Дашко, наймай охоронця».

Хіба це не явна загроза вбивством?!

А одного разу Іван надіслав Даші відео, де він, голий, ріже себе ножем. До речі, саме за це відео й зачепилися правоохоронці.

Скриншот відео, яке чоловік надіслав дівчинці

«Наприкінці серпня під час моніторингу медіапростору в соціальних мережах було виявлено кілька фотографій і відео про те, що один з жителів Олександрівської громади надсилає неповнолітній дівчинці непристойні відеоролики з погрозами. Такі відео можна кваліфікувати, як культ насильства та жорстокості, — повідомили «ФАКТАМ» в поліції Запорізької області. — Була встановлена особа цього чоловіка. Він з 2019 року погрожував дівчинці вбивством. Ця подія була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, керівництвом Головного управління поліції Запорізької області призначено службове розслідування щодо можливої бездіяльності співробітників поліції під час розгляду звернень родичів дівчинки".

На момент, коли цей матеріал готувався до публікації, Іван залишався на свободі. Щодо нього поки не було обрано запобіжний захід. У цій ситуації ніхто не зможе гарантувати безпеку 16-річній школярці.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що в Харкові колишній хлопець переслідує 22-річну Софію Шнайдерман. Хлопець набридає дзвінками, стежить за Софією та її рідними, розсилає інтимні фото дівчини знайомим. Крім того, викопав труп її кішки та влаштував кілька вибухів у під'їзді, де живе Софія. Поліція жодним чином не реагує на повідомлення про погрози, пропонуючи дівчині звернутися до них… після того, як її вб'ють.

Фото в заголовку — скриншот відео, яке чоловік надіслав дівчинці

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