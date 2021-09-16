Використовував фото та «нік» свого сина: в Одесі чоловік зґвалтував десять неповнолітніх дівчаток

В Одесі судитимуть чоловіка, який зґвалтував десять неповнолітніх дівчаток. Днями у Рівному завершився суд над чоловіком, який зґвалтував 12-річну дівчинку.



Фігурант одеської справи, 52-річний чоловік, звинувачується у розбещенні малолітніх та зґвалтуванні дівчаток, а також у виготовленні продукції порнографічного характеру з їхньою участю, повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Слідство встановило, що протягом 2016−2021 років чоловік, використовуючи псевдонім та фотографію свого сина у соціальній мережі «ВКонтакте» та месенджерах Telegram, Viber, WhatsApp, спілкувався з неповнолітніми дівчатками. Педофіл вів з ними цинічно-відверті розмови на сексуальні теми та відправляв їм порнографічні зображення та відеозаписи. Увійшовши в довіру, чоловік вимагав від потерпілих, щоб ті надсилали йому свої фото в оголеному вигляді.

Дізнавшись з соцмережі номера мобільних телефонів жертв, він дзвонив підліткам, представлявся співробітником поліції, який контролює поширення в інтернеті контенту порнографічного характеру.

Залякуючи та погрожуючи дітям, чоловік пропонував зустрітися під приводом обговорення й вирішення проблеми.

Боячись того, що батьки і вчителі дізнаються про спілкування з чоловіком, дівчатка погоджувалися на зустрічі у безлюдному місці, під час яких педофіл ґвалтував їх.

Іноді свої дії зловмисник знімав на мобільний телефон. Ці фільмування він використовував як шантаж — примушував підлітків до повторних статевих зносин.

За даними слідства, постраждали 10 неповнолітніх, восьми з яких не було і 14 років. Шість дівчаток стали жертвами неодноразових зґвалтувань. Всього слідством встановлено 26 епізодів злочину.

Зловмиснику інкримінують злочини за трьома статтями Кримінального кодексу: зґвалтування, розбещення неповнолітніх, ввезення, виготовлення, збут та розповсюдження порнографічних предметів.

За ці злочини обвинуваченому загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, днями у Черкаській області поліціянти викрили чоловіка, який займався розбещенням малолітніх дітей. Педофіл теж діяв через інтернет.

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