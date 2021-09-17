Вибух в житловому будинку в Кривому Розі: що відомо

У п'ятницю, 17 вересня, в Кривому Розі, де недавно в кареті швидкої допомоги помер школяр, стався вибух у дев'ятиповерхівці. Про це повідомляє «Перший міський» сайт Кривого Рогу.

Повідомлення про вибух в одному з житлових будинків на вулиці Мухіної надійшло на лінію «101» приблизно о 10:15. На місце події виїхали співробітники ДСНС, карети швидкої допомоги та фахівці газової служби.

Від вибуху постраждали дві квартири. В одній з них перебував 52-річний чоловік з онуками, а в сусідній — 10-річний хлопчик, який потребував допомоги. Рятувальники вивели дитину із задимленого приміщення.

Причини вибуху встановлюються.

В під'їзді

вікна

Нагадаємо, стали відомі подробиці вибуху автомобіля в Дніпрі.

Фото: «Перший міський»

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