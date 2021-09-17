26.62 / 26.80 31.24 / 31.54
Київ: +20
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Вибух в житловому будинку в Кривому Розі: що відомо

12:52 17 вересня 2021
На місці вибуху

У п'ятницю, 17 вересня, в Кривому Розі, де недавно в кареті швидкої допомоги помер школяр, стався вибух у дев'ятиповерхівці. Про це повідомляє «Перший міський» сайт Кривого Рогу.

Повідомлення про вибух в одному з житлових будинків на вулиці Мухіної надійшло на лінію «101» приблизно о 10:15. На місце події виїхали співробітники ДСНС, карети швидкої допомоги та фахівці газової служби.

Від вибуху постраждали дві квартири. В одній з них перебував 52-річний чоловік з онуками, а в сусідній — 10-річний хлопчик, який потребував допомоги. Рятувальники вивели дитину із задимленого приміщення.

Причини вибуху встановлюються.

В під'їзді

вікна

Нагадаємо, стали відомі подробиці вибуху автомобіля в Дніпрі.

Фото: «Перший міський»

475

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

субсидія

Субсидії по-новому: повторна заява та хто не пройде жорсткий відбір

таюне

«Довгоочікувана новина»: «таємна дружина» Винника анонсувала приємний сюрприз

пенсія

Розмір страхового стажу для пенсії можна перевірити онлайн: деталі

школи

«Онлайну більше не буде»: на Київщині можуть закрити частину шкіл з 20 вересня

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.