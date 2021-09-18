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Події

Померла на місці: в Києві чоловік убив рідну матір гантелею і може потрапити за ґрати на 15 років

19:00 18 вересня 2021
затримання

У суботу, 18 вересня, в Києві син гантелею вбив власну матір. Влітку подібний інцидент стався у Вишгородському районі під Києвом.

Сьогоднішня трагедія трапилася в Святошинському районі столиці на вулиці Ушакова, повідомили у Нацполіції.

Поліцію викликав місцевий житель, повідомивши, що у квартирі поруч чути крики.

Прибувши за адресою, правоохоронці виявили у квартирі тіло жінки з ознаками насильницької смерті.

Попередньо було встановлено, що до злочину причетний 38-річний син померлої. Під час сімейної сварки він вдарив матір гантелею по голові. Від отриманої травми 67-річна жінка померла на місці.

Чоловіка затримали. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Павлограді Дніпропетровської області 36-річний чоловік забив молотком свою матір та наніс травми її 61-річному співмешканцю.

фото https://kyiv.npu.gov.ua/

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