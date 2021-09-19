Тіла знайшли у старій скрині: в Донецькій області при дивних обставинах загинули двоє дітей

У Донецькій області сім'я отримала жорстокий урок, чому дітей заборонено залишати вдома самих. Залишені без нагляду 10-річна дівчинка і 7-річний хлопчик гралися в будинку, забралися в стару скриню з одягом, а вибратися звідти вже не змогли. Про це повідомила поліція області.

Нещасний випадок стався в селі Нікольське Волновахського району. Батьки поїхали з дому на польові роботи рано вранці, а повернувшись додому близько 18.30, ні сина, ні дочки не знайшли. Особовий склад поліції було піднято по тривозі. Дітей шукали на автостанціях і залізничних вокзалах, було прочесано лісосмугу, оглянуто берег річки, опитані жителі села, перевірені недобудови і закинуті будівлі.

Врешті виявилося, що з дому діти не виходили: вони забралися у велику стару скриню в одній з кімнат, а вибратися вже не змогли — кришка опустилася, спрацював замковий механізм, і брат із сестрою задихнулися.

Будинок діти не покидали

Сім'я і раніше перебувала на обліку в соцслужбах як проблемна, з батьками неодноразово вели бесіди про зловживання алкоголем і про батьківські обов'язки. Тепер випадок попередньо класифікований як умисне вбивство. Розслідуються обставини загибелі малолітніх.

Нагадаємо, в інших областях теж траплялися трагічні інциденти з дітьми, залишеними без нагляду дорослих. Під Житомиром через пожежу на сіннику загинув шестирічний хлопчик, а в Дніпропетровській області потонув хлопчик, що гуляв сам біля водойми.

Фото Артем Кисько / Facebook

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