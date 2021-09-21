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Події

Загинув миттєво: в Одесі чоловік випав з вікна 19-го поверху, ледь не вбивши перехожу

18:53 21 вересня 2021
На місці події

У вівторок, 21 вересня, в Одесі, де раніше на ринку обікрали нардепа, що входить у фракцію «Слуга народу», з вікна багатоповерхового будинку випав чоловік, який загинув на місці. Про це повідомляє видання «7 канал».

Падіння чоловіка з вікна 19-го поверху сталося на вулиці Генуезькій, 5. За словами мешканців будинку, чоловік, який загинув, знімав тут квартиру, йому на вигляд було близько 50 років. Сусіди припускають, що сталося самогубство. На думку очевидців, чоловік був нетверезий.

При падінні він ледь не вбив консьєржку, яка перебувала внизу — впав буквально в метрі від неї.

На місці працює слідчо-оперативна група.

Раніше повідомлялося, що в Одесі педофіл згвалтував десять неповнолітніх дівчаток.

Фото: «7 канал»

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