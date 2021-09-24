Масове отруєння у дитячому садку під Запоріжжям: постраждали вихованці трьох груп

У Вільнянську Запорізької області у дитячому садку масово отруїлися діти. На початку вересня схожа історія сталася в одній з гімназій Києва.

Дев'ять вихованців з трьох груп вільнянського дитсадка скаржилися на підвищення температури, нудоту та діарею, передає сайт «Запорозька Січ».

У місцевій лікарні, куди зверталися батьки з дітьми з 19 по 22 вересня, їм поставили діагноз «гостра кишкова інфекція» (ГКІ).

Чотирьох малюків довелося на кілька днів ушпиталити. Зараз всі дошкільнята лікуються вдома. Їхній стан задовільний.

За фактом отруєння розпочато санітарно-епідеміологічне розслідування. У садку йде перевірка харчоблоку.

Раніше повідомлялося про масове отруєння дітей у селі Іспас Чернівецької області. 29 вихованців дитсадка від трьох до шести років і двоє вихователів зверталися у лікарню за медичною допомогою.

А в Хмельницькому масово отруїлися діти молодших класів. У 92 школярів діагностували ротавірусну інфекцію.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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