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Події

Масове отруєння школярів у Києві: з симптомами норовірусу злягли 170 людей

17:07 6 вересня 2021
вірус

В одній з гімназій Києва сталася надзвичайна подія — масово отруїлися діти. Школярі скаржилися на температуру, нудоту й блювоту. Про це в сюжеті ТСН.

За словами батьків, дітям стало погано у четвер після занять. Як виявилося, у трьох учнів, які здали аналізи, виявили норовірус. Це один з різновидів кишкової інфекції, яка швидко розвивається і може передаватися повітряно-крапельним шляхом, через воду, їжу, або брудні руки.

Зараз школярів з такими ж симптомами, за підрахунками батьків, близько 170. Це учні від другого до п'ятого класів. Багато хто заразив батьків та інших членів сім'ї.

Держпотребслужба вже відібрала проби води, продуктів та готової їжі в їдальні школи. Результати поки не готові.

Школі виписали штраф в 36 тисяч гривень за порушення в приготуванні їжі та в зберіганні продуктів. Але їдальня продовжує працювати.

В адміністрації гімназії інцидент не коментують і не закриваються на карантин, оскільки до медиків масових звернень батьків та учнів школи не було.

Нагадаємо, цього літа фіксували отруєння дітей в спорттаборі у Прикарпатті, в Грибівці під Одесою, а також дітей, які перебувають в Одеській обласній клінічній дитячій лікарні.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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