В Києві повністю голий чоловік раптово напав на відвідувача кафе та розбив об його голову пляшку

В Києві чоловік вдарив відвідувача кафе пляшкою по голові та розбив йому голову. Про це повідомили в столичній поліції.

Інцидент стався в закладі на вулиці Антоновича. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та лікарі.

Поліціянти з'ясували, що невідомий підійшов до літньої тераси столичного кафе, дістав зі смітника скляну пляшку та вдарив нею по голові відвідувача закладу.

26-річному потерпілому лікарі на місці надали першочергову медичну допомогу. Свідки події зупинили зловмисника й тримали до приїзду поліції.

Нападника затримали. Ним виявився 18-річний уродженець Житомирської області. Мотиви свого вчинку хлопець пояснити не міг, оскільки, ймовірно, перебував під дією наркотиків.

Суд відправив затриманого під цілодобовий домашній арешт. За скоєне чоловіку загрожує до від трьох до семи років ув'язнення.

Відео інциденту опублікував Telegram-канал KIEVMAP.

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