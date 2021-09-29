Іноземець, правоохоронець та кримінальник: подробиці про банду, яка вбила запорізького професора

У Запоріжжі до суду направлено обвинувальний акт у справі про вбивство 42-річного доктора наук, професора кафедри Запорізького національного університету Луайя Файсала Муца — він зник у листопаді 2020 року, а у березні 2021 року його тіло знайшли недалеко від обласного центру.

За словами заступника начальника ГУНП у Запорізькій області — начальника кримінальної поліції Руслана Невожая, на початку березня правоохоронці отримали інформацію про причетність до викрадення 27-річного місцевого жителя, який користувався автомобілем «Тойота». «У подальшому було встановлено, що він мав в особистому користуванні низку транспортних номерних знаків для прикриття своєї злочинної діяльності. Чоловік зізнався у причетності до зникнення розшукуваного викладача, його подальшого навмисного вбивства, а також вказав місце, де заховано тіло потерпілого», — зазначив він.

У затриманого провели обшук і виявили велику кількість боєприпасів, у тому числі дві реактивні протитанкові гранати і близько 60 боєприпасів для підствольних гранатометів.

Фото ГУНП в Запорізькій області.

Фото ГУНП в Запорізькій області.

Також було встановлено, що до скоєння злочину причетні ще троє осіб (1975, 1991 і 1993 років народження) — іноземець, співробітник правоохоронних органів і раніше судимий за корисливі злочини місцевий житель.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що організатором злочину, вихідцем з Тунісу 1975 року народження, був детально розроблений план викрадення потерпілого, а між учасниками групи розподілені ролі щодо вбивства професора і подальшого приховування тіла загиблого», — відзначили в МВС.

Фігурантам кримінального провадження повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину в складі організованої злочинної групи. Санкції інкримінованих їм статей — позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Йдеться про ч. 4 ст. 187 (Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень.

Двом з них обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, двоє інших перебувають під цілодобовим домашнім арештом.

Нагадаємо, що тіло професора знайшли 20 березня, було встановлено, що перед смертю його катували. Співробітники університету розповідали, що перед зникненням йому подзвонив чоловік, який представився поліцейським, і попросив допомогти з перекладом для розслідування справи. За викладачам приїхала машина, більше його не бачили…

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