«Замовив» зятя за 1200 доларів: у Вінниці чоловік з неприязні організував вбивство близького родича

На Вінничині житель міста Немирів замовив вбивство зятя, заплативши кілеру 1200 доларів — суд засудив замовника до 14 років ув'язнення.

Як повідомляють у ГУНП у Вінницькій області, вбивство було скоєно сім років тому — загиблого знайшли з пораненням голови у власному автомобілі влітку 2014 року.

Кілера затримали по гарячих слідах, а замовника — на кладовищі у день похорону.

«Між чоловіками склалися неприязні родинні стосунки, затриманий неодноразово погрожував зятю вбивством», — відзначили в поліції і додали, що тесть передав найманому вбивці обріз мисливської рушниці та телефон для зв'язку

Зброю кілер віддав замовнику, останній викинув обріз у водойму, а телефон сховав у металевій трубі забору.

Після затримання організатора вбивства взяли під варту і направили на проходження судово-психіатричної експертизи. Поки тривала експертиза, термін рішення суду щодо перебування під вартою закінчився, його відпустили з медичного закладу, після чого зловмисник зник. Кілька років він переховувався на території сусідньої держави.

Чоловіка вдалося затримати. Колегія суддів визнала його винним у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27 п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Нагадаємо, що 22 вересня у Черкасах невідомі застрелили відвідувача кафе. За даними місцевих ЗМІ, убитим виявився місцевий «кримінальний авторитет». Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.

А на Волині жінка замовила вбивство колишнього чоловіка, щоб не повертати кредит, взятий на нього. Поліцейські провели спецоперацію, затримавши зловмисницю. Потенційна жертва залишилася живою.

Фото ГУНП у Вінницькій області.

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