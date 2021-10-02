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Лежали на вулиці без свідомості: в Чернігові вночі вбили капітана поліції, а його товариша важко поранили

16:45 2 жовтня 2021
Лежали на вулиці без свідомості: в Чернігові вночі вбили капітана поліції, а його товариша важко поранили

У Чернігові в мікрорайоні Масани в ніч на 2 жовтня був убитий поліцейський, а його колега — теж капітан поліції — отримав важке поранення. Втім, як повідомила прес-секретар поліції області Наталія Слабеняк в коментарі Суспільне, правоохоронці в момент нападу були не при виконанні обов'язків.

За її словами, правоохоронців, які лежали без свідомості прямо на вулиці, знайшли перехожі.

Двох людей, які можуть бути причетні до вбивства, вже затримали, ще двох — шукають.

Постраждалий капітан поліції тим часом перебуває в реанімаціїї.

Нагадаємо, в кінці серпня психічно хворий чоловік завдав смертельне ножове поранення 43-річному старшому сержанту поліції, який прибув на місце за зверненням матері вбивці. А в Одесі заступник начальника поліції, який загадково зник, знайшли повішеним.

фото Суспільне

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