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Події

Померли один за одним без видимих причин або хвороб: в Бангладеш загинули двоє українських моряків

19:26 3 жовтня 2021
суховантаж

На борту суховантажу AP ASTAREA, який стоїть на якорі в порту Бангладеш, загинули двоє українських моряків.

Моряків не стало в кінці вересня, повідомляє denizhaber.com, посилаючись на місцеві джерела.

За інформацією ЗМІ, загиблі моряки — це 60-річний інженер судна Геннадій Яценко та 31-річний слюсар на кораблі Костянтин Єрмак, передає «Корабелів. інфо».

Моряки нібито померли один за одним без видимих причин й хвороб. Симптомів коронавірусу у них не було.

Місцеві лікарі вважають ймовірною причиною смерті одного з моряків серцевий напад.

Видання повідомляє, що Єрмак 30 вересня був знайдений мертвим у власній каюті. Його тіло виявив Яценко. Після цього у нього почалися проблеми з диханням. 60-річного інженера зняли з судна й відвезли до лікарні. Лікарі констатували смерть моряка.

Суховантаж, який йшов під прапором Маршаллових островів, прибув у порт Бангладеш Читтагонг з Єгипту 19 вересня.

Нагадаємо, у кінці липня в територіальних водах Пакистану на борту кіпрського судна Lem Geranium помер моряк з Одеси.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель 20-річного українського моряка під час пожежі на борту контейнеровоза MSC Messina.

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