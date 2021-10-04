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Події

Реанімувати не змогли: у Кіровоградській області за добу дві жінки померли від отруєння грибами

10:33 4 жовтня 2021
гриб

В Кіровоградській області зафіксували дві смерті від отруєння грибами. Раніше схожа трагедія сталася на Житомирщині — там загинула ціла сім'я.

Про НП у Кіровоградській області повідомили в обласному центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ.

За інформацією медиків, померла 53-х річна мешканка Кропивницького, що потрапила до лікарні 2 жовтня. Зусилля лікарів-реаніматологів відділення інтенсивної терапії не принесли очікуваного результату. У жінки було гостре отруєння дикорослими грибами.

Другий летальний випадок від отруєння грибами зареєстрували у Світловодську. Там 69-річна жінка зібрала дикорослі гриби ще 30 вересня. За її словами — це були «зеленушки». Вже вранці 1 жовтня в неї з'явилися симптоми отруєння грибами. Пацієнтка померла в реанімаційному відділенні лікарні.

У Центрі також повідомили, що за останні 3 тижні на Кіровоградщині 5 людей отруїлися грибами, з них три випадки закінчилося смертю пацієнтів.

Раніше «ФАКТИ» писали про отруєння грибами дітей.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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