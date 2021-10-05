Схопив кухонний ніж і завдав ударів в спину та груди: в Києві чоловік після сварки зарізав сина

У столиці, де раніше прямо в кіоску зарізали продавця, сімейна сварка призвела до смерті 30-річного чоловіка. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Слідство встановило, що в квартирі спалахнула сварка, в результаті якої батько завдав синові кілька ударів ножем в груди та спину. Поранений вийшов в коридор, і сусідка викликала медиків. Але реанімувати чоловіка не вдалося.

Правоохоронці затримали 55-річного киянина, в котрого вилучили ніж зі слідами бурого кольору — його відправили на експертизу.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину — йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що під Одесою чоловік зарубав односельчанку сокирою.

Фото і відео: відділ комунікації поліції Києва

139

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter