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Події

«Дівчаткам-шестикласницям робили непристойні пропозиції»: батьків Закарпаття попередили про біженців-педофілів

13:04 10 жовтня 2021
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Після скандалу в Рівненській області через те, що вчитель чіплявся до 10-річної дівчинки, інформація про випадки педофілії надійшла із Закарпатської області. Так, в Мукачеві на дитячому майданчику з'явилося оголошення з попередженням про часті випадки спроб педофілії. Про це написала в Facebook одна з місцевих мешканок.

Автор звернення пише, що небезпека надходить від біженців з Індії та Пакистану. Він також розповів про фізичну розправу над одним з запідозрених у домаганнях до дівчаток.

«Доньці, 6-й клас і її подружці робили непристойні пропозиції. Будьте обережні і поширюйте інформацію. Одному щелепу вже зламали, наступні на черзі…», — написано на листку паперу, наклеєному на дитячій гірці.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Чернівцях направили до суду обвинувальний висновок стосовно двох жителів обласного центру, які протягом понад 15 років зазіхали на статеву свободу та недоторканість дітей.

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