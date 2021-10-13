Вбивати не хотіли: лікар Комаровський висунув версію смерті нардепа Полякова

Народного депутата Антона Полякова, з яким 11 жовтня попрощалися в Чернігові, не хотіли вбивати, а лише залякати. Таку версію висловив в етері телеканалу «Україна 24» лікар Євген Комаровський.

Комаровський нагадав, що метадон — ліки, які офіційно випускаються фармацевтичними заводами. Його застосовують при лікуванні наркозалежних. Препарат має багато побічних ефектів, якщо вживати його разом з іншими ліками.

Зокрема, спільно з алкоголем він може давати небезпечні для життя порушення функцій дихання, пригнічення центральної нервової системи.

При цьому, за словами Комаровського, не можна говорити про те, що метадон плюс алкоголь — це 100% смерть.

«Світлий, нормальний хлопець, ніколи в наркоманії не помічений, не пив би міцний алкоголь в прикуску з метадоном — це очевидно. Я абсолютно впевнений в тому, що ті, хто підсипали йому це — якщо йому дійсно підсипали, не ставили за мету його вбити. Налякати, показати, що він валяється в багнюці, дискредитувати, вивезти кудись і там провчити — це я допускаю», — сказав Комаровський.

Нагадаємо, народний депутат Антон Поляков помер в Києві в ніч на 8 жовтня. Його без свідомості виявили в таксі, яке поліція зупинила через перевищення швидкості.

Пізніше в поліції підтвердили інформацію про те, що в організмі померлого Полякова виявили, крім алкоголю, метадон.

За словами генерала міліції, ексголови Закарпатської облдержадміністрації Геннадія Москаля, у Полякова не було ознак того, що він вживав наркотики. Ймовірно, наркотик йому підсипали в горілку. А такий «напій» міг викликати ураження серцево-судинної системи.

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