Знайдений мертвим брат загиблого мера Кривого Рогу Павлова: перші подробиці

У Кривому Розі знайшли мертвим брата загиблого за дивних обставин мера міста Костянтина Павлова. Про це повідомляє Telegram-канал «Чорти Кривого Рогу».

Андрія Павлова знайшли в його квартирі близько 6 години вечора 18 жовтня, повідомляє блогер Олег Єрмолінський.

Нібито до нього зайшли провідати друзі та виявили чоловіка мертвим.

За попередньою інформацією, слідів насильницької смерті на тілі чоловіка не знайшли.

За словами очевидців, ще вранці Андрій Павлов був живий, але скаржився на поганий стан.

На цей час в квартирі брата покійного мера Кривого Рогу проводять слідчі дії. Розглядається кілька версій причини смерті: зловживання алкоголем, ускладнення через коронавірус. Відомо, що вранці Андрій Павлов скаржився на погане самопочуття.

«Прямо зараз з квартири вийшов судмедексперт, за його словами тіло направлять на розтин вже сьогодні, за декілька днів медики назвуть справжню причину смерті», — пише Єрмолінський.

У ЗМІ з'явилася інформація, що Андрій Павлов страждав від алкоголізму. Сьогодні весь день йому було погано.

46-річний Андрій Павлов був молодшим братом загиблого за дивних обставин мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Костянтина Павлова знайшли мертвим 15 серпня у своєму заміському будинку. Поліція перевіряла кілька ймовірних причин смерті — вбивство, самогубство, необережне поводження зі зброєю. В результаті слідство зупинилося на версії про самогубство.

фото https://one.kr.ua/news/

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