Співробітник СБУ, який побив прикордонників під час виконання службових обов’язків, відбувся умовним терміном
Один з фігурантів справи про напад на прикордонників на Сумщині, який трапився влітку цього року, отримав судовий вирок.
Як повідомляють у Спецпрокуратурі у військовій та оборонній сфері Центрального регіону, засуджено співробітника Служби безпеки України.
«Встановлено,
Зазначається, що лейтенант СБУ визнав свою вину та розкаявся, а у жовтні цього року Краснопільський районний суд Сумської області підтвердив законність укладеної з ним угоди та призначив міру покарання — 5 років позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання з випробувальним терміном у 3 роки. Додаткове покарання — позбавлення військового звання «лейтенант» та позбавлення права обіймати посади у правоохоронних органах України на 3 роки.
Стосовно іншого нападника, то у прокуратурі зазначили, що «досудове розслідування завершено, наразі триває виконання вимог ст. 290 Кримінального процесуального кодексу України».
Нагадаємо, що після НП на Сумщині у ЗМІ з'явилася інформація про перебування в прикордонному районі в момент інциденту п'ятьох співробітників Служби безпеки, у тому числі начальника міжрайонного відділу СБУ, його заступника та трьох підлеглих.
Фото с Pixabay.80
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