Співробітник СБУ, який побив прикордонників під час виконання службових обов’язків, відбувся умовним терміном

Один з фігурантів справи про напад на прикордонників на Сумщині, який трапився влітку цього року, отримав судовий вирок.

Як повідомляють у Спецпрокуратурі у військовій та оборонній сфері Центрального регіону, засуджено співробітника Служби безпеки України.

«Встановлено, що 18.07.2021 двоє офіцерів Служби безпеки України — лейтенант та підполковник, здійснили напад на прикордонний наряд під час виконання останніми обов’язків із здійснення охорони державного кордону поблизу одного з сіл у Сумській області, заподіявши двом прикордонникам легкі тілесні ушкодження. Підозрювані заволоділи боєприпасами до службової зброї прикордонників, частину з яких згодом підкинули до місцевого відділу Держприкордонслужби. Службову зброю прикордонників зловмисники залишили на місці скоєння злочину», — нагадали у прокуратурі.

Зазначається, що лейтенант СБУ визнав свою вину та розкаявся, а у жовтні цього року Краснопільський районний суд Сумської області підтвердив законність укладеної з ним угоди та призначив міру покарання — 5 років позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання з випробувальним терміном у 3 роки. Додаткове покарання — позбавлення військового звання «лейтенант» та позбавлення права обіймати посади у правоохоронних органах України на 3 роки.

Стосовно іншого нападника, то у прокуратурі зазначили, що «досудове розслідування завершено, наразі триває виконання вимог ст. 290 Кримінального процесуального кодексу України».

Нагадаємо, що після НП на Сумщині у ЗМІ з'явилася інформація про перебування в прикордонному районі в момент інциденту п'ятьох співробітників Служби безпеки, у тому числі начальника міжрайонного відділу СБУ, його заступника та трьох підлеглих.

Фото с Pixabay.

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