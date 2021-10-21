У Кривому Розі чоловік влаштував стрілянину по підлітках, а потім забарикадувався у квартирі

У Кривому Розі, де днями виявили мертвим рідного брата колишнього мера міста Павлова, за стрілянину біля житлового будинку поліція затримала 58-річного чоловіка.

За інформацією правоохоронців, у Покровському районі міста чоловік з травматичної зброї стріляв у бік неповнолітніх хлопців, а потім закрився у власній квартирі.

Місцевий житель двічі вистрілив з травмата в сторону двох неповнолітніх хлопців. Після стрілянини, правопорушник, злякавшись відповідальності, закрився у власній квартирі.

Під час огляду приміщення правоохоронці вилучили у нього травматичну зброю калібру 9 мм та доставили чоловіка до відділення поліції для проведення всіх необхідних слідчих дій. Речові докази направили для проведення експертизи.

Нагадаємо, у Вишгороді під Києвом невідомий чоловік стріляв перед будівлею міськадміністрації.

Перед цим у центрі Києва чоловік стріляв у бік військової частини.

фото https://www.facebook.com/PoliceDniproRegion/

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