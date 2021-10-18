Смерть брата загиблого мера Кривого Рогу: поліція оприлюднила показання свідка (відео)

В поліції Кривого Рогу розповіли нові деталі, які стосуються смерті рідного брата колишнього мера міста Костянтина Павлова Андрія.

Повідомлення про смерть 46-річного чоловіка в одній з квартир в Центрально-Міського району Кривого Рогу надійшло на лінію «102».

На місце виїхали слідчі та криміналісти. За попередньою інформацією, видимих ознак насильницької смерті на тілі загиблого немає.

Повідомив про смерть Андрія Павлова його друг, з яким Павлов працював. Заявник повідомив, що загиблий вранці попросив його привезти води, оскільки з учорашнього дня відчував себе погано. На роботу Павлов не пішов. Швидку викликати відмовився, сподіваючись, що йому стане краще.

Знайомий повідомив поліції, що протягом дня телефонував Павлову, але до телефону ніхто не підходив. Коли він приїхав після роботи, то виявилося, що Андрій Павлов уже мертвий.

Причину смерті встановить судово-медична експертиза.

Нагадаємо, у серпні цього року за дивних обставин загинув старший брат Андрія Павлова — колишній мер Кривого Рогу Костянтин Павлов. В поліції вважають, що це було самогубство.

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