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Події

Загинув на місці: під Дніпром на підлітка впала залізобетонна плита

13:34 23 жовтня 2021
Подія

У Дніпропетровській області, де нещодавно «швидка» перекинула міжміський маршрутку, в селі Обухівка біля обласного центру під час будівництва в приватному будинку на підлітка впала залізобетонна плита, він загинув на місці, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій Дніпропетровської області.

Трагедія сталася ввечері 22 жовтня на вулиці Комсомольській. Неповнолітній 2005 року народження помер від отриманих травм на місці. Щоб дістатися до його тіла, знадобився кран, яким змогли підняти плиту. Тільки після цього рятувальники змогли витягти тіло неповнолітнього. Причини трагедії і всі обставини встановлять правоохоронці.

Як писали «ФАКТИ», днями в одному з дитячих садків Кременчука Полтавської області через сильний вітер на двох вихованців впало дерево. Травми отримали п'ятирічний хлопчик, чотирирічна дівчинка і вихователька. Незважаючи на зусилля медиків, дівчинку не вдалося врятувати.

Фото: ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області

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