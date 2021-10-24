Вбивство поліціянта у Чернігові: патрульним повідомили про підозру

Двох співробітників управління патрульної поліції в Чернігівській області підозрюють в тому, що вони залишили без допомоги людину, яка перебувала у небезпечному для життя стані та згодом померла. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, патрульні в ніч на 2 жовтня 2021 року під час патрулювання вул. Незалежності в Чернігові виявили групу людей, у яких був конфлікт з двома поліціянтами, які перебували на той момент у відпустці.

«Однак правоохоронці не припинили виявлене правопорушення, а покинули місце події, залишивши без допомоги двох поліціянтів, які, з огляду на кількість нападників, перебували у загрозливому для життя стані. Після цього побиття потерпілих продовжилося, в результаті чого один з них помер на місці події, а інший потрапив до лікарні», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Чернігові взяли під варту шість осіб, серед яких троє неповнолітніх. Чотирьох підозрюють у вбивстві поліціянта. Молодики побили копів до такої міри, що через важкі травми голови один з поліціянтів помер, другий з черепно-мозковою травмою потрапив до лікарні. Ще одну підозру поліція повідомила 32-річному чернігівцю, який забрав сумку одного з потерпілих.

У загиблого 30-річного Артура Єрохіна, який працював в міграційній поліції, залишилися дружина і двоє маленьких дітей.

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