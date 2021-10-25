Трагедія з 12-річним хлопцем на Полтавщині: лікарі боролися за життя підлітка чотири дні

Лікарям у Полтавській області не вдалося врятувати 12-річного хлопчика, який отримав сильні опіки 40% тіла. За життя підлітка медики боролися чотири дні, але 24 жовтня юний пацієнт помер. Про це повідомила поліція області.

12-річного підлітка привезли в лікарню селища Козельщина близько 8.30 20 жовтня. Через тяжкий стан пацієнта його відразу ж відправили у реанімацію. У хлопчика було обпечено 40% тіла. Як з'ясували поліцейські, побувавши за місцем проживання потерпілого, нещасний випадок стався через необережне поводження з вогнем на кухні.

Реанімаційні заходи не допомогли, і 24 жовтня близько 20-ї години потерпілий помер. Тепер поліція ще раз перевірить, що могло призвести до трагедії. Проводяться слідчі дії, щоб встановити причини смерті дитини.

Нагадаємо, дитячі ігри з сірниками вже привели до трагедії у Маріуполі, а шестирічний хлопчик в Житомирській області, граючись з вогнем, спалив сінник і сам загинув під час пожежі.

Фото pixabay.com

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