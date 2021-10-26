Харків’янка у прямому ефірі Instagram побила 4-річного сина: дитину від матері забрали

У Харкові, де нещодавно порушник збив поліцейського, молода жінка побила 4-річного сина, показавши «виховний процес» у прямому ефірі Instagram. Поліцейські виявили факт насильства до дитини 25 жовтня під час моніторингу соціальних мереж, повідомили в ювенальній поліції.

Як з’ясувала правоохоронці, 4-річного хлопчика його мати виховує сама. Жінка сама провела дитинство в інтернаті і виявилася не зовсім готовою до материнства. До того ж за хлопчиком потрібно постійно наглядати, адже у нього діагностовано гіперактивність.

«Дитина гіперактивна, за ним необхідно наглядати. Свою поведінку вона (мати. — Авт.) пояснює тим, що це єдиний спосіб його втихомирити», — заявила заступниця мера Харкова Світлана Горбунова-Рубан.

Наразі з матір’ю проведено профілактичну бесіду щодо недопущення застосування насильства по відношенню до малолітньої дитини та складено адміністративний протокол за ст. 173−2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Дитину ж тимчасово поміщено до закладу охорони здоров’я.

Без материнської опіки він може залишитися на півроку.

«Ми зобов'язані дитину забрати. Дитину (мати. — Авт.) зможе забрати раніше, але вона має над собою працювати», — сказала чиновниця.

Нагадаємо, раніше з'ясувалося, що на Сумщині чоловік протягом декількох років (!) здійснював сексуальне насильство по відношенню до 11-річної дівчинки, яка була дочкою співмешканки його сина. Правду вона розповіла тільки після того, як підозрюваний побив її матір і мати дитини звернулася в поліцію.

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