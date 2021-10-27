Поліція затримала водія, який спричинив жахливу ДТП у Харкові: деталі

У Харкові поліція затримала водія Infinity, який влаштував смертельну ДТП на перетині проспекту Гагаріна та вулиці Одеської, у якій постраждали троє його пасажирів, а чоловік, який перебував за кермом Chevrolet, загинув на місці.

Як повідомляють у ГУНП у Харківській області, затриманому — 16 років, він намагався проскочити перехрестя на червоний сигнал світлофора. Водія та його пасажирів — двох 19-річних хлопців та 16-річну дівчину — госпіталізовано.

«Водія затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відповідно до санкції статті, йому загрожує до восьми років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого», — повідомили в поліції і додали, що обидва водії, які потрапили у ДТП, були тверезі.

Заступник начальника обласної поліції Сергій Чиж уточнив, що автомобіль Infiniti зіткнувся не лише з Chevrolet Aveo, а й зі Skoda — третя машина стояла на місці. Хлопець, який влаштував ДТП, їхав зі швидкістю понад 100 кілометрів на годину.

Тим часом видання «Вгороде» уточнює, що водій йшов лікуватися амбулаторно, а його пасажири поки що у реанімації — у дівчини травма стегна, у одного з хлопців рани обличчя та голови, а в іншого — травма ключиці. Їхній стан стабільний.

За даними видання, автомбіль 16-річному Миколі, якого називають «місцевим мажором», рідні подарували тиждень тому. Місцеві паблики стверджували, що відразу після ДТП сім'я підлітка подала заяву про викрадення автомобіля.

Про пригоди юнака, який виявився досить відомим у місті, докладно пише телеграм-канал «Харків 1654». Ресурс який виклав у мережу фото вірогідного винуватця ДТП, а також розповів про його «подвиги» — зокрема, про те, як він пару років тому стріляв у людей із пневматичної зброї.

Нагадаємо, що влітку цього року у Харкові на проспекті Науки зіткнулися позашляховики BMW та Range Rover. Внаслідок аварії постраждали двоє дітей. За кермом Range Rover був син мільйонера та народного депутата від «Опозиційної платформи — За життя» Олександра Фельдмана Олександр Фельдман-молодший.

Фото ГУНП у Харківській області.

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