Вибух у Броварах: згоріла фабрика вторсировини (фото)

Минулої ночі у Броварах, де наприкінці літа палала багатоповерхівка, вибухнула і згоріла фабрика вторсировини. Як повідомляє ресурс dtp.kiev.ua, будівлю було зруйновано вщент, а на приборкання полум'я бійцям ДСНС знадобилося більше години.

На попелищі

Втім, за словами опитаних робітників підприємства, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, нещодавно в Росії стався вибух на заводі, а у центрі Києва горіла лікарня Інституту урології.

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