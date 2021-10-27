26.32 / 26.51 30.43 / 30.74
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Вибух у Броварах: згоріла фабрика вторсировини (фото)

11:20 27 жовтня 2021
На місці пожежі

Минулої ночі у Броварах, де наприкінці літа палала багатоповерхівка, вибухнула і згоріла фабрика вторсировини. Як повідомляє ресурс dtp.kiev.ua, будівлю було зруйновано вщент, а на приборкання полум'я бійцям ДСНС знадобилося більше години.

На попелищі

Втім, за словами опитаних робітників підприємства, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, нещодавно в Росії стався вибух на заводі, а у центрі Києва горіла лікарня Інституту урології.

167

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

світло

Буде втричі дорожчою: стало відомо, коли переглянуть тарифи на електроенергію

пенсії

Свідоцтво про народження не підходить: у ПФУ розповіли, як не залишитися без пенсії у разі втрати всіх важливих документів

Зулузіньо

Двометрового здорованя з ММА Зулузіньо «відключили» одним ляпасом: момент потрапив на відео

Гроші

Підвищення пенсій з 1 грудня: хто отримає на 200 гривень більше

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.