Смертельна ДТП у Харкові: поліція розкрила деталі

Винуватцем смертельної ДТП у Харкові 26 жовтня став 16-річний Микола Х., який керував автомобілем Infiniti.

Внаслідок аварії загинув 58-річний водій Chevrolet. Три пасажири Infiniti — двоє 19-річних хлопців та 16-річна дівчина — отримали травми та ушпиталені.

В обох хлопців діагностовано черепно-мозкову травму, струс мозку та численні забиті місця. У дівчини виявлено закритий перелом лівого стегна, забій м'яких тканин голови та тулуба.

На брифінгу представник поліції сказав, що водія Infiniti, який їхав на червоне світло з перевищенням швидкості, затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Перебуванню у шпиталю він не потребує.

Поліція наполягатиме на обранні йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Хлопець і раніше потрапляв у поле зору поліції. 18 вересня його зупиняв екіпаж патрульних. Було складено два протоколи, їх розглядатиме суд.

Автомобіль зареєстрований на матір водія, яка мешкає за кордоном. Посвідчення водія у хлопця немає. Він їздив без прав.

У харківських пабліках з'явилася інформація, що Микола неодноразово їздив містом з порушенням правил дорожнього руху та викладав відео про це на своїй сторінці у соцмережах.

Підліток — студент Харківського державного автотранспортного коледжу.

Микола Х. вже притягувався до кримінальної відповідальності і є вирок суду. У червні цього року він був засуджений за заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості до двох років позбавлення волі із застосуванням ст. 75 КК — умовним відбуванням строку на 1 рік.

За даними ЗМІ Харкова, батьки хлопця у розлученні. Батько — підприємець на міському ринку, а мати живе за кордоном.

Хлопця затримали. Йому загрожує до 8 років в'язниці із забороною керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Фото t. me/kharkiv1654

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