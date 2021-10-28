На Закарпатті завагітніла 11-річна дівчинка: у зґвалтуванні підозрюють батька

На Закарпатті правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом зґвалтування 11-річної дівчинки із села Гать Берегівського району.

Про те, що у Берегівській громаді незабаром очікується поповнення, а мамою стане 11-річна дівчинка ромської національності, повідомив журналіст Михайло Папіш.

За його словами, майбутню маму взяли на облік у Берегівській райлікарні, народити вона має наприкінці листопада.

Представник Закарпатського обласного главку поліції Ганна Дан повідомила, що у поліції відкрили кримінальне провадження за фактом вагітності 11-річної дівчинки з Берегова. Поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування малолітньої), передає «Укрінформ».

За словами Дан, слідчі поліції розмовляли з дівчинкою та її мамою. Як з'ясувалося, зґвалтування сталося за межами області, коли дитина перебувала у Києві. Батько дівчинки не закарпатець.

Чоловіка розшукують. Йому загрожує ув`язнення терміном від 10 до 15 років.

Останнім часом надходить багато інформації про зґвалтування неповнолітніх. Одне з останніх — зґвалтування 12-річної школярки у Херсонській області.

Не всіх ґвалтівників вдається притягнути до відповідальності. Нещодавно вирок педофілу, який зґвалтував 12-річну дівчинку, ухвалили на Рівненщині. Слідство і суд розтяглися на два роки, але ґвалтівник відповідальності не уникнув і отримав вісім років колонії.

61

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter