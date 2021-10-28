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Смертельна ДТП у Харкові: 16-річному водію Infiniti може загрожувати більше 8 років

17:48 28 жовтня 2021
ДТП

У разі доказу провини 16-річному водію Infiniti, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП у Харкові, загрожує понад вісім років ув'язнення. Про це повідомляє Суспільне.

«Хлопець вже притягувався до кримінальної відповідальності за стрілянину в супермаркеті, і термін умовного покарання ще не закінчився. Тому до вироку з ДТП йому можуть додати ще два роки за попередній злочин. Тобто максимальне покарання, яке загрожує Харківському — 10 років за ґратами», — заявив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Максимальне покарання у справі про ДТП за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху) — вісім років ув'язнення.

Раніше повідомлялося, що хлопець, який влаштував ДТП, їхав зі швидкістю понад 100 кілометрів на годину. В результаті сталася аварія, в якій одна людина загинула та троє отримали травми.

Фото: ГУНП у Харківській області

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