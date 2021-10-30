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Події

У Броварах під Києвом сім'я з трьох людей отруїлась чадним газом, не вижив навіть кіт

13:40 30 жовтня 2021
Правоохоронці

В Україні нерідко трапляються отруєння чадним газом. Черговий інцидент стався у Броварах під Києвом. Там три людини померли від отруєння чадним газом. Про це йдеться у повідомленні поліції Київської області у Facebook.

«Сьогодні близько 13.00 години до поліції надійшло повідомлення від стурбованої жінки про те, що вона не може дозвонитися до своїх родичів. За адресою виїхали слідчо-оперативна група та співробітники ДСНС. У квартирі були виявлені тіла трьох загиблих. Ними виявилися 55-річний чоловік, його 51-річна дружина та 26-річна дочка. Видимих ознак насильницької смерті на їх тілах не виявлено. За попередніми даними, троє людей померли від отруєння чадним газом», — повідомили правоохоронці.

Мешканців будинку тимчасово було евакуйовано та викликано фахівців аварійної газової служби.

Як повідомляє novyny.live, також загинув кіт, що мешкав у квартирі загиблих.

Як писали «ФАКТИ», 2 жовтня в Сумах шість осіб з однієї сім'ї отруїлися чадним газом. Увечері сім'я користувалася газовим проточним водонагрівачем. Однак через несправність повітряної витяжки в квартирі їм стало зле, і вони звернулися за допомогою до лікарів.

Фото: поліція Київської області, novyny. live

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