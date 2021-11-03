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Події

У Кривому Розі зіткнулися два автомобілі: постраждала 7-річна дівчинка

16:39 3 листопада 2021
На місці ДТП

У середу, 3 листопада, в Кривому Розі, де раніше трапився інцидент з водієм маршрутки, сталася ДТП, в якій постраждала 7-річна дівчинка. Про це повідомляє «Первый городской».

Два автомобілі рухалися в попутному напрямку однією смугою. При повороті легковик Matiz зіткнувся з Chery, удар припав у задній бампер. Від поштовху авто розвернуло.

В аварії постраждала семирічна дівчинка, яка перебувала у салоні Chery. Дитину госпіталізували до міської лікарні, її попередній діагноз — струс мозку. Всередині Matiz були водій та пасажир, які при аварії не постраждали.

У Chery деформовано задній бампер і задні дверцята, вибито скло. У другої машини зім'ялися передній бампер і капот.

Раніше повідомлялося, що під Кропивницьким сталася жахлива ДТП — загинуло четверо людей.

Фото з телеграм-каналу журналіста Кирила Кризаліса

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