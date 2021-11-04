У Києві повністю згорів ресторан

У Києві, де нещодавно горіла будівля на території Інституту урології, у Шевченківському районі столиці вогонь знищив ресторан.

Як повідомляють у столичному главку ДСНС, горіла будівля на проспекті Перемоги, 9. Займання сталося на покрівлі площею 150 кв. м у 1-поверховому закладі громадського харчування. Вогонь поширився на внутрішні приміщення.

Фото ДСНС.

Пожежу локалізували ближче до першої години ночі 4 листопада, а до 02:50 — ліквідували. Оскільки у нічний час у ресторані нікого не було, ніхто не постраждав.

Фото ДСНС.

Внаслідок пожежі знищено приміщення кухні, холодильники та кухонне обладнання, а також розібрано 200 кв. м стелі будівлі.

Фото ДСНС.

Причина займання встановлюється правоохоронними органами.

За цією адресою знаходиться ресторан Mamamia. Наразі на гугл-карті зазначено, що заклад тимчасово закрито.

Нагадаємо, що нещодавно на столичній Оболоні в районі метро «Героїв Дніпра» сталася пожежа у багатоповерхівці. Очевидці вирішили, що її міг влаштувати голий чоловік, який перед тим, що сталося, вибіг із квартири.

Фото ДСНС.

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