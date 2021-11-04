26.15 / 26.34 30.15 / 30.46
Київ: +13
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

У Києві повністю згорів ресторан

12:39 4 листопада 2021
Пожежа у ресторані

У Києві, де нещодавно горіла будівля на території Інституту урології, у Шевченківському районі столиці вогонь знищив ресторан.

Як повідомляють у столичному главку ДСНС, горіла будівля на проспекті Перемоги, 9. Займання сталося на покрівлі площею 150 кв. м у 1-поверховому закладі громадського харчування. Вогонь поширився на внутрішні приміщення.

Фото ДСНС.

Пожежу локалізували ближче до першої години ночі 4 листопада, а до 02:50 — ліквідували. Оскільки у нічний час у ресторані нікого не було, ніхто не постраждав.

Фото ДСНС.

Внаслідок пожежі знищено приміщення кухні, холодильники та кухонне обладнання, а також розібрано 200 кв. м стелі будівлі.

Фото ДСНС.

Причина займання встановлюється правоохоронними органами.

За цією адресою знаходиться ресторан Mamamia. Наразі на гугл-карті зазначено, що заклад тимчасово закрито.

Нагадаємо, що нещодавно на столичній Оболоні в районі метро «Героїв Дніпра» сталася пожежа у багатоповерхівці. Очевидці вирішили, що її міг влаштувати голий чоловік, який перед тим, що сталося, вибіг із квартири.

Фото ДСНС.

549

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гроші

Виплата пенсій у листопаді: ймовірність індексації та хто точно отримає доплату

гроші

Українцям у «червоній зоні» роздають гроші на комуналку: яку суму можна отримати

люди

Жалюгідна «подачка» замість пенсії: українцям розповіли, що чекає на тих, хто не має мінімального страхового стажу

заливако богдан

«Вибору немає»: «Холостяк» Заливако розповів про реальне життя з Богдан

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.