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Події

На пожежі у Києво-Печерській Лаврі постраждали троє людей: у Кличка розповіли подробиці

15:37 4 листопада 2021
Пожежа у Києво-Печерській Лаврі

Пожежу, що виникла вдень у четвер, 4 листопада, на території Києво-Перської Лаври, ліквідовано.

Як повідомляють у Київській міській держадміністрації, о 14:37 пожежу локалізовано на площі 100 «квадратів», а о 14:45 — ліквідовано.

«За попередньою інформацією, троє людей постраждали: один з постраждалих вистрибнув з вікна (у нього підозра на перелом), ще двоє людей надихалися чадним газом» , — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що пожежа виникла на другому поверсі двоповерхової будівлі у майстерні, де розписували ікони. Потім вогонь перекинувся на дах.

Раніше повідомлялося, що в столиці у ніч проти 4 листопада горів ресторан на проспекті Перемоги — піцерія Mamamia.

Фото ДСНС.

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