Побили та кинули у лісі: у Польщі спалахує скандал через розправу поліціянтів над українцем

В Польщі висунули звинувачення двом співробітникам поліції у знущанні з 30-річного українця, повідомляє польське видання naszamlawa.pl.

Про інцидент, який стався у місті Млава ще у вересні, стало відомо лише у листопаді.

Повідомляють, що поліціянти приїхали на виклик на вулицю Жеромського, де група чоловіків голосно сварилася. Правоохоронці на місці затримали українця. За словами потерпілого, вони відвезли його до лісу, добряче побили, після чого залишили там.

Потерпілий українець звернувся до поліції, щоб написати заяву про порушення під час затримання, але його не прийняли, вважали, що він був п'яний.

Після звернення до польської прокуратури, поліціянтів було відсторонено від виконання своїх обов'язків.

Прокурор Млави заявив, що правоохоронцям загрожує до 5 років позбавлення волі.

Раніше «ФАКТИ» писали про знущання та вбивство у Польщі українського заробітчанина Дмитра Никифоренка. Поліціянтам, які брали участь у затриманні та побитті українця, загрожує до 10 років в'язниці.

Детально про трагедію в ексклюзивному матеріалі «ФАКТІВ».

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