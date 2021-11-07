Під Харковом 7-річна вихованка будинку сімейного типу отримала травму ключиці: поліція порушила справу

В Харківській області, де нещодавно жінка у прямому ефірі побила 4-річного сина, сталася ще одна трагедія, пов’язана з насильством щодо дітей. Так, дитина, що виховувалася у будинку сімейного типу, отримала тілесні ушкодження за загадкових обставин. Усіх вісьмох вихованців тимчасово помістили в лікарні. Про це йдеться у повідомленні Національної поліції Харківської області.

«Керівники та співробітники сектору ювенальної превенції Харківського районного управління поліції № 3, слідчо-оперативна група відділу поліції № 3 ХРУП № 3 виїхали за місцем мешкання дівчини. Встановлено, що за вказаною адресою знаходиться будинок сімейного типу, в якому проживають 49-річні чоловік і дружина, а також вісім неповнолітніх дітей. Правоохоронці опитали батьків та вихованців будинку сімейного типу. Вихованців дитячого будинку сімейного типу тимчасово помістили до дитячої лікарні», — повідомили правоохоронці.

Батько дівчини стверджує, що вона впала зі сходів. За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Як повідомляє Telegram-канал jenya zub, ці діти є усиновленими. Родина живе на соціальну допомогу на усиновлених дітей.

«Найстарша дочка 2014 року. Два дні тому дівчинка порвала книгу, за що була покарана (наслідок на фото). Вчора дитина не послухала маму, тато схопив дівчинку і сука сильними обіймами зламав дитині ключицю. Далі, діти не можуть підійти до холодильника і взяти їжу, оскільки це вважається крадіжкою і дітей за це карають битою. І найсумніше, що соціальні служби Дергачівського району в курсі цієї ситуації (і не хочуть забирати дітей, кажучи, що це зразкова родина)», — йдеться у повідомленні каналу.

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Як писали «ФАКТИ», на Сумщині чоловік протягом декількох років здійснював сексуальне насильство по відношенню до 11-річної дівчинки, яка була дочкою співмешканки його сина. Правду вона розповіла тільки після того, як підозрюваний побив її матір і мати дитини звернулася в поліцію.

Фото з Pixabay

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