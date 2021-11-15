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Події

Помер від тяжких травм: у Луцьку п'яний водій збив на смерть єпископа

14:00 15 листопада 2021
Олег Ведмеденко

Вранці у понеділок, 15 листопада, у лікарні Луцька помер єпископ Олег Ведмеденко, якого напередодні збив п'яний водій.

Як повідомляють у ГУНП на Рівненщині, на проспекті Василя Мойселя 23-річний місцевий житель, який знаходився п'яним за кермом Mazda 6 (у його крові виявили 1,21 проміле), виїхав на тротуар і збив 60-річного пішохода.

Фото ГУНП у Рівненській області.

Чоловік, який отримав травми, помер у лікарні. Винуватця ДТП затримали, машину вилучили та помістили на штрафмайданчик. Затриманому інкримінують ч. 3 ст. 286−1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті — від 5 до 10 років позбавлення волі.

Як повідомляє інформагенція «Волинські новини», загиблим пішоходом виявився єпископ, засновник і постійний ведучий Біблійної школи духовного вдосконалення Олег Ведмеденко. Він отримав дуже серйозні травми — травматичну ампутацію нижньої третини правої гомілки, роздроблений таз, травму легень та ЧМТ. За його життя боролися медики, але постраждалий помер у понеділок.

Нагадаємо, що нещодавно у Харкові, де сталася смертельна ДТП, провину за яку покладають на неповнолітнього водія, чоловік на Toyota Land Cruiser «під метадоном» на пішохідному переході збив двох підлітків, протягнувши одного з них кілька метрів.

Фото зі сторінки Олега Ведмеденка у соціальних мережах.

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