ДТП із нардепом Ковальовим: у «Слузі народу» відреагували на ситуацію

У фракції «слуг народу» підтвердили, що їхній представник Олексій Ковальов став учасником ДТП на трасі Київ-Одеса, яка сталася 15 листопада близько 10:30.

«Інцидент стався у місці розвороту зустрічного транспорту. Народний депутат рухався головною дорогою і мав перевагу у русі, але не виключає, що міг допустити порушення правил дорожнього руху, за що готовий понести відповідальність. На місце були викликані представники правоохоронних органів, які провели всі необхідні процесуальні дії» , — повідомляє спікерка «СН» Юлія Палійчук .

За її словами, парламентарій отримав «незначні травми»: «На щастя, у цьому інциденті постраждав лише метал».

Спікерка стверджує, що Ковальов з власної ініціативи здав усі необхідні аналізи на наявність в організмі заборонених речовин, «щоб зняти надалі будь-які маніпуляції щодо цього інциденту». За її словами, алкоголю чи наркотичних речовин у крові депутата не виявили.

«Наразі конфлікт між водіями відсутній, обидві сторони ДТП не мають претензій одна до одної» , — заявила Палійчук і прокоментувала інформацію про автомобіль, якого немає у декларації нардепа: «Машина, в якій перебував Олексій Ковальов, перебуває у користуванні народного депутата. Інформація про це буде зазначена ним у декларації про доходи за 2021 рік, яка згідно з вимогами закону подається у першій половині наступного року».

Підтвердив свою участь у ДТП і сам «слуга народу».

Нагадаємо, що влітку цього року в аварію потрапила телеведуча Соломія Вітвіцька — її Chevrolet на Рибальській Набережній в'їхав під кузов потужного самоскида.

Фото Олексія Ковальова із соціальних мереж.

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