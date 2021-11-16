У приватному будинку для літніх людей у Дніпрі загинули п'ять жінок: перші подробиці

У Дніпрі повторилася історія зі смертельною пожежею у харківському пансіонаті для людей похилого віку «Золотий час» — 16 листопада при займанні в приватному будинку для літніх людей у центрі міста загинули п'ять жінок, які проживали в цьому закладі. Як повідомили у поліції Дніпропетровської області, їхні тіла виявили в одній із кімнат.

За даними поліції, в одній із кімнат на другому поверсі будинку сталося коротке замикання та займання електропроводки. Імовірно, жінки могли отруїтися чадним газом, їхні тіла направили на експертизу.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

На даний момент затримано адміністратора приватного будинку для літніх людей.

Нагадаємо, після смертельної пожежі в Харкові було затримано чотирьох людей, які можуть бути причетні до пожежі: власника будинку, який здав двоповерхівку під приватний пансіонат, орендаря цієї будівлі, його дружину, яка була фактично керівником нелегального будинку для людей похилого віку, а також адміністратора згорілого пансіонату. Правоохоронці не виключили версію про навмисний підпал.

«ФАКТАМ» вдалося поспілкуватися з очевидцями пожежі та з родичами однієї із загиблих стареньких. Як з'ясувалося, у «Золотий час» привозили майже безнадійно хворих людей похилого віку… вмирати. Дуже багато людей похилого віку, які доживали свій вік у цьому двоповерховому будинку, мали далеко не бідних родичів.

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