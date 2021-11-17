Знову сумна ДТП у Харкові: на пішохідному переході збили дитину (відео)

У середу, 17 листопада, у Харкові, де 16-річний хлопець під кайфом вчинив смертельну аварію на проспекті Гагаріна, сталася ще одна ДТП. Постражда дитина.

Як можна побачити на відео з камери відеореєстратора, НП сталася на пішохідному переході, що не регулюється, на вулиці Пушкінській, повідомляє місцевий Telegram-канал.

Дитина почала переходити дорогу прямо перед авто, і водій не пропустив хлопчика.

Від удару школяра відкинуло на кілька метрів, після чого він різко підвівся і відбіг на тротуар.

Нагадаємо, 11 листопада у Харкові водій на позашляховику збив на переході двох підлітків. Автомобіль проїжджав перехрестя на червоне світло.

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