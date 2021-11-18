На Вінниччині загинули четверо дітей та двоє дорослих: причиною могло стати отруєння чадним газом
У четвер, 18 листопада, на Вінниччині загинули шестеро людей, серед них четверо дітей, повідомили в ДСНС.
Ймовірна причина смерті — отруєння чадним газом.
«Сьогодні на Вінниччині, ймовірно, через отруєння чадним газом, загинули четверо дітей та двоє дорослих» — йдеться у повідомленні.
У якому саме населеному пункті сталася трагедія, наразі не повідомляється.
Рятувальники звернулися до батьків з рекомендаціями:
- не залишати дітей без нагляду дорослих;
- пояснювати дітям елементарні правила безпечної поведінки;
- стежити за станом та справністю електромережі та не перевантажувати її;
- при виході з приміщень не залишати увімкненими електроприлади;
- використовувати сертифіковані обігрівачі та пічне опалення.
Нагадаємо, два дні тому у Дніпрі загинули п'ять жінок у будинку для літніх людей. Імовірно, загиблі могли отруїтися чадним газом.
Наприкінці жовтня у Броварах під Києвом від отруєння чадним газом загинула ціла родина.
Фото https://www.facebook.com/148
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