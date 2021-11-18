На Вінниччині загинули четверо дітей та двоє дорослих: причиною могло стати отруєння чадним газом

У четвер, 18 листопада, на Вінниччині загинули шестеро людей, серед них четверо дітей, повідомили в ДСНС.

Ймовірна причина смерті — отруєння чадним газом.

«Сьогодні на Вінниччині, ймовірно, через отруєння чадним газом, загинули четверо дітей та двоє дорослих» — йдеться у повідомленні.

У якому саме населеному пункті сталася трагедія, наразі не повідомляється.

Рятувальники звернулися до батьків з рекомендаціями:

- не залишати дітей без нагляду дорослих;

- пояснювати дітям елементарні правила безпечної поведінки;

- стежити за станом та справністю електромережі та не перевантажувати її;

- при виході з приміщень не залишати увімкненими електроприлади;

- використовувати сертифіковані обігрівачі та пічне опалення.

Нагадаємо, два дні тому у Дніпрі загинули п'ять жінок у будинку для літніх людей. Імовірно, загиблі могли отруїтися чадним газом.



Наприкінці жовтня у Броварах під Києвом від отруєння чадним газом загинула ціла родина.

Фото https://www.facebook.com/

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