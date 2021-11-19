Смерть нардепа Полякова: поліція отримала доступ до телефону загиблого

Правоохоронці, які розглядають дві версії того, як до організму померлого народного депутата України Антона Полякова потрапили наркотики, отримали доступ до його телефону.

Як повідомляють у МВС, про це в ефірі «1+1» заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. За його словами, невдозві відбудеться брифінг, на якому громадськості розкажуть подробиці розслідування.

За його словами, наразі завершується проведення всіх необхідних експертиз. Слідчим вдалося встановити повну картину події. «Завдяки співпраці з міжнародними партнерами, ми отримали доступ до телефону пана Полякова. Думаю, найближчим часом правоохоронці розкажуть подробиці. Ми склали повний пазл того, що відбувається», — заявив міністр.

Тим часом у парламенті створили тимчасову слідчу комісію з розслідування смерті Антона Полякова. Мета ТСК — «парламентський контроль за розслідуванням» та «неупереджене та об'єктивне дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні».

Нагадаємо, що експертиза показала наявність у крові померлого нардепа Полякова метадон та домішки димедролу. Таку суміш називають «вуличним метадоном».

Фото із сайту МВС.

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