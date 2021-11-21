Без мами залишилося четверо дітей: стихія у Києві занапастила 35-річну жінку, подробиці трагедії

Вітер, що бушував у суботу, 20 листопада, у Києві зривав металеві листи з дахів та валив дерева. І як виявилося, від негоди постраждали не лише автомобілі та будівлі — не обійшлося цього дня й без людських жертв.

Так, під час одного з поривів вітру дерево, що впало, на смерть придавило 35-річну жінку. Про це повідомляється на Facebook- сторінці храму Єрусалимської ікони Богородиці.

Жінка загинула під час хресної ходи до престольного свята церкви святого мученика Валерія Мелітинського у Гідропарку. Від одержаних травм вона померла на місці.

Загиблою виявилася матінка настоятеля храму Преображення Господнього у Києві протоієрея Сергія Коцара Марія.

У загиблої залишилося четверо дітей.

Парафіяни храму висловили співчуття з приводу смерті жінки й розповіли, якою вона була за життя.

Віряни згадують матінку Марію як дуже добру та світлу жінку, яка завжди ділилася любов'ю з усіма. Діти матінки співали у церковному хорі.

Парафіяни кажуть, що дуже сумно, коли такі малесенькі дітки залишаються без мами.

«Господи, візьми дітей під свою ласку та опіку і дай їм сили пережити непоправну втрату. Щирі співчуття рідним. Царство Небесне та Вічний Спокій Марії», — такі слова звучать у день смерті молодої жінки.

Нагадаємо, раніше у Києві через негоду мало не загинув парашутист.

Фото https://www.facebook.com/

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