Смертельна ДТП під Одесою: водій збив жінку та втік з місця аварії

На Одещині неподалік свого будинку загинула 57-річна жінка, яку збив водій та втік з місця смертельної ДТП.

Як повідомляють у ГУНП в Одеській області, НП сталася увечері в неділю, 21 листопада. Мешканку села Бринівка виявили без ознак життя із травмами, характерними для дорожньо-транспортної пригоди.

За словами її громадянського чоловіка, як тільки жінка вийшла з двору, він почув, що поряд загальмував транспортний засіб, схожий на вантажівку, що швидко поїхала.

«Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Розшукується водій, причетний до аварії. Правоохоронці звертаються до громадян: якщо ви стали свідками події або вам відома інформація про місцезнаходження автомобіля та його водія, телефонуйте до Роздільнянського районного відділу поліції за номером (048) 53−50−442 або на спецлінію «102» , — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 16-річний Микола Харківський, який, за даними експертизи, керував Infiniti та вчинив смертельну ДТП у Харкові 26 жовтня, вирішив визнати себе винним.

А у Львові поліцейські затримали водія маршрутки, який на пішохідному переході збив двох жінок. Одна потрапила до лікарні з травмами, а тіло другої було виявлено неподалік від маршрутки — машина протягла загиблу, яка зачепилась за транспортний засіб.

Фото ГУНП на Одещині.

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