У Києві знайшли вбитим екссуддю Солом'янського райсуду

В Києві знайшли мертвим колишнього суддю Солом'янського районного суду Сергія Зінченка. Чоловіка застрелили. Про це у Facebook повідомила його адвокатка Лариса Криворучко.



«Трагічна новина: застрелили клієнта — екссуддю Солом'янського районного суду м. Києва Зінченка Сергія Володимировича», — написала Криворучко.

У чоловіка залишилася дружина та дитина.

За даними деяких ЗМІ, тіло Зінченка знайшли 18 листопада на вулиці Лук'янівській.

За попередньою версією слідчих, Зінченко наклав на себе руки. Після звільнення з посади судді Зінченко також став фігурантом кримінальних справ про незаконне заволодіння нерухомістю та шахрайством. Він також фігурував у справі щодо отримання хабаря, пише «Українська правда».



Зінченка затримали на початку 2017 року під час отримання хабаря у розмірі 22 тисяч доларів. Гроші він мав передати посадовим особам Мін'юсту за сприяння у знятті арешту з приміщення, яке перебувало у заставі банку. У 2019 році Зінченко звільнився з Солом'янського райсуду та розпочав адвокатську діяльність.

Нагадаємо, днями у Миколаєві біля власного будинку розстріляли з рушниці місцевого бізнесмена.

Перед цим у Сумах на очах у дружини було застрелено одного з місцевих лідерів «Правого сектору» Олександра Іваніну. Він разом з дружиною під'їхав на автомобілі до свого під'їзду, де на нього чекав кілер.

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