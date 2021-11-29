Поверталася додому з магазину: під Вінницею карний злочинець згвалтував 12-річну дівчинку

В одному із сіл Вінницької області п'яний чоловік затяг у занедбаний будинок 12-річну дівчинку, яка поверталася додому з магазину, та згвалтував.

Як повідомляють у ГУНП Вінницької області, про насильство над дитиною повідомила мати школярки близько 15:30 у неділю, 28 листопада. Про те, що сталося, їй розповіла дочка, яка повернулася додому.

Поліцейські затримали раніше засудженого за майнові злочини 48-річного чоловіка, який перебував у себе вдома. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Фото НПУ.

Попередньо встановлено, що дівчинку нетверезий зловмисник зустрів на безлюдній вулиці села, коли вона поверталася додому з магазину. Погрозивши фізичною розправою, він силою затягнув дитину в занедбаний будинок і згвалтував. Прийшовши додому, дівчинка розповіла про це матері", — йдеться у повідомленні.

Затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання щодо оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.

Нагадаємо, що нещодавно до поліції звернулася бабуся 15-річної учениці, яку на початку листопада згвалтував педагог спеціалізованої школи-інтернату.

А у Кривому Розі поліція затримала двох 15-річних хлопців, які побили, пограбували та згвалтували 48-річну жінку, залишивши її непритомною на вулиці.

Фото з Pixabay.

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