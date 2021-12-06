Нічна пожежа у Києві: на Оболоні горіли павільйони на ринку

У Києві, де нещодавно сталася серйозна пожежа у 16-поверховому житловому будинку на проспекті Перемоги, пізно ввечері 5 грудня виникла пожежа в Оболонському районі — горіли торгові кіоски.

Як повідомляють у столичному управлінні ДСНС, повідомлення про пожежу на вулиці Героїв Дніпра, 41 надійшло рятувальникам близько одинадцятої години вечора.

«Займання виникло у кількох кіосках з розповсюдженням вогню на розташовану поруч двоповерхову будівлю», — зазначили у надзвичайній службі та додали, що близько півночі пожежу на площі 200 квадратних метрів було локалізовано, а о 00:03 — ліквідовано.

Вогнем було знищено вісім торгових павільйонів, 22 павільйони пожежникам вдалося відстояти.

На щастя, ця НП обійшлася без жертв та постраждалих. Причини та обставини пожежі буде встановлено правоохоронними органами.

Нагадаємо, що минулого місяця у Києві спалахнула будівля у парку «Совки» у Святошинському районі — вогнем було охоплено заклад громадського харчування, існувала загроза поширення вогню на інші будівлі.

Фото — скріншот

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