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Події

В Одесі службовий автомобіль заступника начальника поліції області збив жінку на переході

12:08 7 грудня 2021
Пішохідний перехід

В Одесі водій службового автомобіля Нацполіції, проїхавши перехрестя на заборонний сигнал світлофора, збив на пішохідному переході жінку.

Як повідомляють у ДБР, у ДТП, що трапилося 3 грудня, потрапила машина в.о. заступника начальника поліції Одеської області

«Водій про інцидент не повідомив і не дозволив лікарям госпіталізувати постраждалу з місця аварії, аргументувавши це тим, що самостійно доставить жінку до лікарні», — зазначили у Держбюро розслідувань, проте не повідомили, хто саме був за кермом автомобіля.

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Розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 1 ст. 286 КК України).

Нагадаємо, що нещодавно під Києвом співробітник ювенальної поліції спровокував зіткнення з автомобілем «ЗАЗ-Таврія». Під час ДТП загинув пасажир «Таврії», водія та ще одну пасажирку було госпіталізовано. 22-річна дівчина померла вже у лікарні.

Фото з Pixabay.

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