В Одесі службовий автомобіль заступника начальника поліції області збив жінку на переході
В Одесі водій службового автомобіля Нацполіції, проїхавши перехрестя на заборонний сигнал світлофора, збив на пішохідному переході жінку.
Як повідомляють у ДБР, у ДТП, що трапилося 3 грудня, потрапила машина в.о. заступника начальника поліції Одеської області
«Водій про інцидент не повідомив і не дозволив лікарям госпіталізувати постраждалу з місця аварії, аргументувавши це тим, що самостійно доставить жінку до лікарні», — зазначили у Держбюро розслідувань, проте не повідомили, хто саме був за кермом автомобіля.
Читайте також: У Чернігівській області зіткнулися маршрутка та вантажівка: 10 загиблих, 7 постраждалих.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 1 ст. 286 КК України).
Нагадаємо, що нещодавно під Києвом співробітник ювенальної поліції спровокував зіткнення з автомобілем «ЗАЗ-Таврія». Під час ДТП загинув пасажир «Таврії», водія та ще одну пасажирку було госпіталізовано. 22-річна дівчина померла вже у лікарні.
Фото з Pixabay.314
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter