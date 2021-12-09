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Події

У Києві хлопець вистрибнув із вікна квартири на сьомому поверсі

14:40 9 грудня 2021
Рятувальники

Близько п'ятої ранку у четвер, 9 грудня, у Києві з вікна квартири на сьомому поверсі вистрибнув хлопець та впав на дах під'їзду.

Як повідомляють у столичному главку ДСНС, НП сталася у Дарницькому районі за адресою Харківське шосе 67-А.

«За словами його мами та брата, хлопець (1993 року народження) вистрибнув із вікна з невідомих причин», — йдеться у повідомленні.

Постраждалий був непритомним, коли рятувальники, які прибули на виклик, знімали його з козирка під'їзду.

Потерпілого передали медикам, причини та обставини події з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, що днями у Запоріжжі наклала на себе руки 16-річна дівчина, яка вистрибнула із загального балкону на 9-му поверсі. Такий самий випадок стався і у Дніпрі, де звела рахунки із життям 66-річна жінка.

Фото ДСНС

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