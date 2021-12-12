У Луцьку автомобіль влетів у натовп пішоходів: є постраждалі, серед них дитина

У Луцьку компанія підлітків на автомобілі намагалася відірватися від поліції та в'їхала у натовп людей. Постраждали п'ятеро пішоходів, які саме переходили дорогу на свій «зелений». Як повідомляють патрульні, водій, збивши людей, спробував втекти, але за кілька метрів влетів у дерево, збивши дорожній знак та пошкодивши електроопору. Порушника затримано, вже підтверджено, що він неповнолітній.

Затримані підлітки

Патрульні поліцейські розповідають, що помітили як Renault Megane перетинає подвійну суцільну та подали водієві сигнал про зупинку. Автомобіль не тільки не пригальмував, але навпаки — прискорився та поїхав на проспект Соборності. Там Renault погнав через перехрестя на свій «червоний» і збив п'ятьох людей. Серед постраждалих була дитина — п'ятирічний хлопчик, який вийшов на прогулянку з матір'ю.

Побачивши, що накоїли, підлітки з Renault намагалися втекти, але були затримані. Встановлено, що юнакам по 15−16 років. Ганяючи містом, підлітки знімали свої пригоди на відео та публікували їх у соцмережах.

Нагадаємо, раніше у Харкові підліток за кермом Infinity влаштував смертельну ДТП. 16-річного юнака затримано. Його мати стверджує, що машина належить їй, а дозволу керувати автом підлітку не давали.

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